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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В Бийске устранили коммунальную аварию, оставившую без воды более 700 домов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Коммунальщики в Бийске ликвидировали аварию на водоводе, из-за которой в пятницу большая часть города осталась без воды, сообщил мэр Виктор Щигрев в своем телеграм-канале.

По данным Минстроя Алтайского края, под отключение воды попала правобережная часть города: 750 многоквартирных домов, где проживают 140 тыс. человек, школа N17, 11 детсадов, 7 лечебных учреждений, 2 школы-интерната. В удаленные части города был организован подвоз воды.

Работники предприятия "Водоканал города Бийска" выявили повреждение трубопровода диаметром 1000 мм, из-за чего без холодной воды осталась большая часть города. Авария произошла сегодня в 01:15 в районе Старого центра, в сети упал напор воды.

Бийск Алтайский край
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