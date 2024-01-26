Список партнеров "Менделеевской карты" планируется расширить
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность расширения списка партнеров проекта "Менделеевская карта", включив в него организации культуры, госкорпорации, научные и образовательные организации. Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля в пятницу.
"Рассмотреть вопрос о включении в перечень партнеров проекта "Менделеевская карта" федеральных государственных организаций культуры (театрально-зрелищных, концертных и цирковых учреждений, музеев, библиотек), государственных корпораций, научных организаций и образовательных организаций высшего образования", - говорится в поручении президента по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых.
Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил сайт Кремля.