Путин поручил подключить студентов к созданию и запуску малых космических аппаратов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно подключить школьников, студентов и молодых ученых к созданию и запуску малых космических аппаратов.

"Правительству Российской Федерации совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов при участии лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и молодых ученых", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам его встречи с молодыми учеными 29 ноября 2023 года.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, данное поручение предусматривает создание и развитие на базе школ и вузов сети наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космос малыми космическими аппаратами, в том числе обеспечение возможности привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций.