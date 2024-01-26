Минсельхоз назвал стабильными цены на мясное сырье для кормов домашних животных

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены производителей мясного сырья для выпуска кормов для домашних животных стабильны, сообщает Минсельхоз.

"Цены производителей на мясное сырье для производства корма для животных в последнее время демонстрируют стабильность. Так, стоимость говядины за месяц практически не изменилась (рост на 0,7%), тогда как мясо кур и свинина подешевели на 4% и 4,4% соответственно", - отмечает ведомство.

Вместе с тем на себестоимость продукции влияют и другие факторы, такие как динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию, транспортировку и другие составляющие, считают в Минсельхозе.

"Стоит также отметить, что производство кормов для домашних животных в РФ сохраняется на высоком уровне. За 11 месяцев 2023 года было выпущено более 1,25 млн тонн, что примерно соответствует показателю аналогичного периода 2022 года. Такие объемы не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать корма для животных в другие страны", - считает Минсельхоз.

Как сообщает в пятницу РБК, российское подразделение швейцарской Nestle, которое занимается производством кормов для животных, предупредило партнеров о повышении отпускных цен с 5 февраля до 12%. Необходимость этого объясняется "факторами 2023 года", среди которых - изменение себестоимости из-за роста закупочных цен на сырье на 11-25%.