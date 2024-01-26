Песков опроверг сообщения о готовности не требовать нейтрального статуса Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы готова отказаться от своей позиции относительно необходимости нейтрального статуса Украины.

Журналисты в пятницу попросили Пескова прокомментировать сообщения о том, что Москва передала "сигнал о готовности переговоров по Украине". При этом, согласно сообщениям, в Кремле якобы могут рассмотреть возможность отказа как "от требования нейтрального статуса Украины", так и от условия невступления этой страны в НАТО.

"Нет, это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности", - сказал Песков.