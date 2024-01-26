В Кремле отмечают курс Берлина на конфронтацию с Москвой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что так называемый план сдерживания, разработанный Министерством обороны ФРГ, нуждается в глубоком анализе, но откровенная враждебность Берлина по отношению к Москве - не новость.

На просьбу журналистов прокомментировать позицию германских властей и вопрос, возможны ли ответные шаги со стороны России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Надо будет посмотреть, что это за план. То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, это не секрет".

Он отметил: "В этом плане здесь какой-то новизны нет, но, безусловно, нам, с учетом этого известного настроя Берлина, нужно будет внимательно ознакомиться с таким планом".