Российские военные с 20 по 26 января нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием, беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие.

"В период с 20 по 26 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, также поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников.

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены", - заявили в министерстве обороны РФ.