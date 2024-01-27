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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:34

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - После ухудшения погоды на территории Грузии приостановлено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 05:50 по Москве 27 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Движение по Военно-Грузинской дороге для грузовых автомобилей было закрыто с 18:30 по Москве 26 января из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога МЧС РФ
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