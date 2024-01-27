Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

Фото: Агентство "Москва"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Начало февраля на европейской территории страны будет теплым, сообщил "Интерфаксу" в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве температура в начале последнего зимнего календарного месяца будет на 6 градусов выше нормы. "Начало февраля теплое, оттепельное", - отметил Вильфанд.

Согласно прогнозу, с 1 по 4 февраля в столичном регионе температура ночью будет от минус 7 до минус 2, а днем - от минус 4 до плюс 1.