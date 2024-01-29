Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Расследовавший перестрелку в "Москва-Сити" экс-сотрудник СКР осужден на 11 лет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил 11 лет колонии бывшему следователю московского главка Следственного комитета (СК) Левону Агаджаняну по обвинению в нарушениях при расследовании дела о перестрелке в центре "Москва-Сити", которая произошла в 2017 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Агаджаняну окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Бывшего следователя обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), фальсификация доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ) и в трех эпизодах привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ).

В РоссииСледователю по делу о перестрелке в башне "Око" вменили давление на свидетелейЧитать подробнее

Перестрелка у башни "Око" комплекса "Москва-Сити" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В результате случившегося погиб работник частного охранного предприятия, пострадал его коллега, а также сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии.

Как заявляли в пресс-службе СКР, Агаджанян при расследовании дела, которое он возглавлял на первоначальном этапе, "сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении".

Кроме того, посчитали в СКР, бывший следователь привлек к ответственности трех человек - потерпевших по его делу, преследование которых позже было прекращено.

По информации СМИ, в ходе расследования следствие под руководством Агаджаняна пришло к выводу, что виновниками перестрелки были не изначально задержанные Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, а потерпевшие сотрудники ЧОПа и Росгвардии, действия которых были квалифицированы как хулиганство.

МоскваУчастники перестрелки в "Москве-Сити" получили 15 и 16 лет колонииУчастники перестрелки в "Москве-Сити" получили 15 и 16 лет колонииЧитать подробнее

После изменения версии дело было изъято из московского СК и передано в центральный аппарат ведомства, который от нее отказался и прекратил дело в отношении потерпевших. Исмаилов и Хамидов в 2021 году были осуждены на 16 и 15 лет колонии соответственно.

В СКР отмечали, что Агаджанян уволился с должности следователя столичного главка СК в феврале 2019 года, после чего занимался адвокатской деятельностью. Факт его противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России после изъятия дела о перестрелке, уточняли в ведомстве.

В качестве следователя Агаджанян также участвовал в уголовных делах о массовой драке на Хованском кладбище в 2016 году и нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иноагентом) в офисе радиостанции "Эхо Москвы" в 2017 году.

Москва-Сити Левон Агаджанян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Предвыборный штаб Путина объявил о старте агитационной кампании

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии планируют принять в среду

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии планируют принять в среду

Беспилотник атаковал НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле

Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до четырех

Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до четырех

Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Один человек погиб при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Путин проинформирует Лукашенко о ходе специальной военной операции

Путин проинформирует Лукашенко о ходе специальной военной операции

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Глава Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });