Расследовавший перестрелку в "Москва-Сити" экс-сотрудник СКР осужден на 11 лет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил 11 лет колонии бывшему следователю московского главка Следственного комитета (СК) Левону Агаджаняну по обвинению в нарушениях при расследовании дела о перестрелке в центре "Москва-Сити", которая произошла в 2017 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Агаджаняну окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Бывшего следователя обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), фальсификация доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ) и в трех эпизодах привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ).

Перестрелка у башни "Око" комплекса "Москва-Сити" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В результате случившегося погиб работник частного охранного предприятия, пострадал его коллега, а также сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии.

Как заявляли в пресс-службе СКР, Агаджанян при расследовании дела, которое он возглавлял на первоначальном этапе, "сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении".

Кроме того, посчитали в СКР, бывший следователь привлек к ответственности трех человек - потерпевших по его делу, преследование которых позже было прекращено.

По информации СМИ, в ходе расследования следствие под руководством Агаджаняна пришло к выводу, что виновниками перестрелки были не изначально задержанные Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, а потерпевшие сотрудники ЧОПа и Росгвардии, действия которых были квалифицированы как хулиганство.

После изменения версии дело было изъято из московского СК и передано в центральный аппарат ведомства, который от нее отказался и прекратил дело в отношении потерпевших. Исмаилов и Хамидов в 2021 году были осуждены на 16 и 15 лет колонии соответственно.

В СКР отмечали, что Агаджанян уволился с должности следователя столичного главка СК в феврале 2019 года, после чего занимался адвокатской деятельностью. Факт его противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России после изъятия дела о перестрелке, уточняли в ведомстве.

В качестве следователя Агаджанян также участвовал в уголовных делах о массовой драке на Хованском кладбище в 2016 году и нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иноагентом) в офисе радиостанции "Эхо Москвы" в 2017 году.