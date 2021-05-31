Участники перестрелки в "Москве-Сити" получили 15 и 16 лет колонии

Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов во время оглашения приговора в Пресненском суде Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил двух участников перестрелки на территории комплекса "Москва-Сити" в 2017 году к 15 и 16 годам колонии строгого режима.

"Суд назначил Магомеду Исмаилову наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Эльдару Хамидову - 15", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Прокурор в ходе прений просил для Исмаилова наказание в виде 19,5 лет колонии и штрафа в размере 1 млн рублей. Хамидова сторона обвинения просила приговорить к 18,5 годам колонии с аналогичным штрафом.

В середине мая коллегия присяжных признала Исмаилова и Хамидова виновными в покушении на убийство двух и более лиц, хулиганских действиях, хищении, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Стрельба в башне "Око"

Как сообщала Генпрокуратура РФ, вечером 17 ноября 2017 года Исмаилов, Хамидов и не менее 10 их вооруженных сопровождавших находились на празднике в ресторане башни "Око" Московского международного делового центра "Москва-Сити". "При отсутствии значимого повода они вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками", - отмечали в ведомстве.

Там пояснили, что Исмаилов и его знакомые не освободили проезд для других машин по просьбе охраны и оскорбили сотрудников. После этого Исмаилов в холле здания башни "Око" скомандовал достать оружие, и сопровождавшие его люди начали стрелять из незарегистрированного оружия в сотрудников ФГУП "Охрана" и частного охранного предприятия. В результате три человека получили опасные для жизни огнестрельные ранения.

"Во время их эвакуации на верхние этажи здания не удовлетворенный результатами стрельбы Исмаилов похитил принадлежавший одному из пострадавших пистолет марки "ПМ", передал его Хамидову, после чего они стали преследовать работников охраны. Обнаружив возле ресторана раненого мужчину, Хамидов и один из соучастников в упор выстрелили в него и скрылись", - добавили в Генпрокуратуре.

В СКР ранее сообщали, что один из участников конфликта в комплексе "Москва-сити" скончался в больнице, он не был сотрудником правоохранительных органов.

Вину в содеянном фигуранты не признали.