Россия и Белоруссия создадут медиахолдинг Союзного государства

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Постановление "О создании Медиакомпании Союзного государства" подписано по итогам заседания Высшего Госсовета (ВГС) России и Белоруссии, состоявшегося в понедельник в Санкт-Петербурге.

Открывая заседание ВГС, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что то, что существует в рамках Союзного государства в медиасфере, "не совсем нас удовлетворяет".

Президент Белоруссии отметил, что "идет мощное информационное противостояние". "Если мы создадим нормальный медиахолдинг с учетом проб и ошибок, это будет хорошее решение. Люди должны знать, что происходит в Белоруссии, в России", - сказал он.

Со своей стороны министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев пояснил, что сейчас у Союзного государства есть четыре СМИ - две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. По его словам, в создаваемую медиакомпанию будут включены все эти четыре СМИ для того, чтобы обеспечить единую скоординированную информационную политику.