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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Песков назвал политизированным решение CAS о дисквалификации Валиевой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву и считают это решение политическим.

"Разумеется, мы не согласны с этим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил, что ситуацию должны комментировать спортивные чиновники.

"Если есть какие-то механизмы апелляции и т.д., то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца", добавил Песков.

Говоря о принятом решении, он отметил: "С моей точки зрения, конечно, политизированное".

CAS 29 января решил дисквалифицировать Валиеву за допинговое нарушение на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки начиная с этой даты должны быть аннулированы. В результате сборная России может лишиться золота Игр-2022 в командном олимпийском турнире, если такое решение примет Международный союз конькобежцев (ISU).

Дмитрий Песков CAS ISU Камила Валиева
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