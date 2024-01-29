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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Глава Минспорта пообещал, что дисквалификацию Валиевой изучат юристы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что подробности решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения.

"Подробности решения CAS должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения. Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 примет Международный союз конькобежцев - призываем его быть независимым и непредвзятым", - сказал министр.

Он заверил, что Минспорта делает все необходимое для эффективной антидопинговой деятельности в России.

"Ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов. Международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов, что, как видим сегодня, уже не является для некоторых из них первоочередной задачей", - отметил Матыцин.

CAS решил дисквалифицировать Валиеву за допинговое нарушение на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки начиная с этой даты должны быть аннулированы. Решение о командном золоте сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде 2022 года в Пекине остается за Международным союзом конькобежцев (ISU).

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило 11 февраля 2022 года, что в допинг-пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка выиграла "золото" пекинской Олимпиады в командных соревнованиях по фигурному катанию. Проба была сдана 25 декабря 2021 года. CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла четвертое место. Золотая награда командного турнира осталась за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено не проводить. Дисциплинарный комитет РУСАДА признавал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

CAS ISU Минспорта Олег Матыцин РУСАДА Камила Валиева
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