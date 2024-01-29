Что произошло за день: понедельник, 29 января

Регистрация Путина кандидатом в президенты, смертельное ДТП в Свердловской области, дисквалификация Камилы Валиевой, новый главный режиссер Малого театра

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на президентских выборах. Он стал четвертым кандидатом, прошедшим регистрацию. Также зарегистрирована вторая часть списка доверенных лиц Путина - 198 человек. Президент РФ не будет участвовать в предвыборных дебатах.

- CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, решив, что спортсменка не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Решение о судьбе золота сборной России на Играх-2022 в командном турнире должен принять Международный союз конькобежцев.

- Суд в Москве заочно арестовал четверых экс-сотрудников ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Это Мария Певчих, Кира Ярмыш, Дмитрий Низовцев (все трое признаны в РФ иноагентами) и Анна Бирюкова.

- Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к работе после лечения осложнений, вызванных операцией.

- Беспилотник атаковал НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, сработала система радиоэлектронной борьбы, разрушений нет. Взрывотехники обезвредили боевую часть аппарата.

- Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. Трое погибших находились в легковушке, четвертая жертва аварии - тренер команды. Возбуждено уголовное дело.

- Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский, занимавший должность заместителя художественного руководителя.

- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост. Он сообщил, что получил от политсовета "Грузинской мечты" предложение стать председателем партии.