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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Суд в Москве заочно арестовал четверых экс-сотрудников ФБК

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал директора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), заочно обвиненную в ряде преступлений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Певчих судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания на территории РФ либо с момента ее экстрадиции в РФ", - сообщили в пресс-службе.

Певчих, по данным суда, предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества, распространении заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ и вандализме (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ, "п.п." "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, ч. 2 ст. 214 УК РФ). Фигурантка объявлена в международный розыск.

Аналогичную меру пресечения суд избрал Кире Ярмыш (признана в РФ иноагентом) - пресс-секретарю основателя ФБК Алексея Навального - и сотруднику организации Дмитрию Низовцеву (признан в РФ иноагентом). Обоим заочно предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ, а также в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Также по ходатайству следствия суд заочно арестовал еще одну сотрудницу ФБК - Анну Бирюкову. Ей, кроме участия в экстремистском сообществе, заочно вменяется оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

ФБК был признан экстремистской организацией в 2021 году. Навальный в настоящее время осужден на 19 лет колонии особого режима по ряду обвинений, в том числе в создании ФБК.

ФБК Москва Мария Певчих
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