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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост

Он возглавит правящую партию "Грузинская мечта"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост.

О своей отставке премьер сообщил на брифинге в Тбилиси в понедельник.

По словам Гарибашвили, решение было принято на политсовете партии "Грузинская мечта", на съезде 1 февраля об этом решении будет объявлено официально.

"Мы приняли это решение вместе с нашей командой. Я горжусь успехами, достигнутыми вместе с командой. Одна из самых важных составляющих нашей политической команды является внутренняя демократия, основанная на принципе ротации, поэтому и другим необходимо дать возможность проявить себя", - сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что осенью в Грузии состоятся парламентские выборы и, исходя из этой политической ситуации, получил от политсовета "Грузинской мечты" предложение занять пост председателя партии.

"Очень важно, чтобы новый премьер-министр вовремя сформировал новое правительство, которому я желаю успеха", - сказал Гарибашвили.

Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что пост премьер-министра займет действующий председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Гарибашвили Грузия Тбилиси
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