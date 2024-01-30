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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Российский танкер застрял во льдах недалеко от Японии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спасательное судно "Берингов пролив" прибыло на помощь танкеру "Остров Сахалин", который застрял во льдах в южной части Охотского моря, сообщил "Интерфаксу" начальник морского спасательного координационного центра (МСКЦ) "Южно-Сахалинск" Марк Корженко.

"Утром во вторник из порта Корсаков (юг Сахалина) к танкеру подошло спасательное судно "Берингов пролив". Но это не аварийный случай. Куда будут идти дальше - не знаю, этим занимается судовладелец", - сказал Корженко.

Спасательное судно будет осуществлять ледовую проводку танкера.

Японское агентство Kyodo сообщило, что танкер "Остров Сахалин" (порт приписки Находка) под флагом РФ оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 км от острова Хоккайдо (самый северный остров Японии). Экипаж танкера 29 января сообщил о своей проблеме береговой охране Японии, которая направила ему на помощь спасательный ледокол, но до наступления темноты освободить судно не удалось.

Танкер следовал с Камчатки в Находку Приморского края. На его борту находится экипаж из 19 человек. Груза на борту судна нет.

Охотское море Находка
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