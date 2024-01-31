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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Спасатели вывели танкер "Остров Сахалин" из льдов Охотского моря

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спасательное судно "Берингов пролив" вывело из льдов к чистой воде танкер "Остров Сахалин" минувшей ночью, сообщил "Интерфаксу" начальник морского спасательного координационного центра (МСКЦ) "Южно-Сахалинск" Марк Корженко.

"В ночь на среду спасательный ледокольный буксир "Берингов пролив" осуществил ледовую проводку и вывел танкер "Остров Сахалин" к чистой воде. В настоящее время танкер следует в порт Находка Приморского края, спасательный буксир возвращается в порт Корсаков (юг Сахалина - ИФ)", - рассказал он.

Как сообщалось, в районе мыса Анива (южная точка о. Сахалин, юго-западная часть Охотского моря) танкер "Остров Сахалин", следующий из Камчатки в порт Находка, при прохождении ледового поля не смог самостоятельно преодолеть ледовую перемычку, состоящую из молодого белого льда толщиной от 50 см с торосами сплоченностью до 10 баллов. Экипаж 29 января сообщил о проблеме береговой охране Японии, которая направила ему на помощь спасательный ледокол, но тогда до наступления темноты освободить судно не удалось.

Судовладелец принял решение привлечь для ледовой проводки танкера российский ледокольный спасательный буксир "Берингов пролив" Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба", несущий дежурство в Охотском море. Буксир подошел к танкеру во вторник.

На танкере находится экипаж из 19 человек. Груза на борту нет. Все узлы и механизмы судна исправны, запасов провизии, пресной воды и топлива достаточно.

Сахалин Южно-Сахалинск Корсаков
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