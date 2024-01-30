БПЛА сбиты в Брянской, Калужской, Тульской областях и над морем у Севастополя

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Системы ПВО во вторник сбили украинские беспилотники над территориями Брянской, Калужской и Тульской областей, а также над морской акваторией в районе Севастополя., сообщили утром местные власти.

Украинский дрон ликвидирован над территорией Навлинского района Брянской области, сообщил во вторник утром губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте произошедшего..

В Калужской области во вторник средствами системы ПВО был сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях.

"Сегодня утром на окраине г. Калуга средствами ПВО был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет", - написал он.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные группы, сообщил он.

Предварительно, беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над морем у Севастополя - над акваторией в районе Бельбека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Он уточнил, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано, все службы приведены в состояние боевой готовности.

Губернатор также попросил не снимать и не выкладывать работу ПВО.

Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило об уничтожении силами ПВО беспилотника. "Утром 30 января средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет, добавили в министерстве.