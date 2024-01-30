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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Военные РФ за ночь сбили над территорией России 21 украинский дрон

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили над территорией РФ 21 украинский беспилотник самолетного типа, заявили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Украина
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