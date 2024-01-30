Военные РФ за ночь сбили над территорией России 21 украинский дрон
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили над территорией РФ 21 украинский беспилотник самолетного типа, заявили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)", - сказали в Минобороны РФ.