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Сенаторы поддержали расширение перечня лиц, подлежащих геномной регистрации

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

Документ вносит изменения в закон "О государственной геномной регистрации в России". В том числе перечень расширяется за счет близких родственников лица, пропавшего без вести.

Закон считает близкими родственниками лица, пропавшего без вести, тех, кто с ним находится в биологическом родстве: родителей, детей, полнородных братьев и сестер.

Кроме того, закон определяет сроки хранения и основания уничтожения геномной информации близких родственников лиц, пропавших без вести. Так, геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, будет храниться до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

Геномная информация, полученная в результате проведения обязательной государственной геномной регистрации близких родственников лица, пропавшего без вести, "уничтожается в случае установления местонахождения лица, пропавшего без вести, или идентификации неопознанного трупа", предусматривает закон.

Назначаемые органами предварительного следствия и органами дознания исследования биологического материала будут выполняться экспертными подразделениями МВД России за счет выделяемых им средств, говорится в законе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что количество лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов остается высоким. По состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации в розыске находилось почти 28 тысяч лиц, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. При этом за 2022 год установлена судьба более 7,5 тысячи пропавших граждан (26,6%).

МВД Совет Федерации
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