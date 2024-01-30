Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Москве двух подростков арестовали по делу о поджоге релейного шкафа

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве задержали и арестовали двух подростков 2006 года рождения по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Им предъявлены обвинения по статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК).

По версии следствия, не позднее 20 января некий сторонник ВСУ "в ходе переписки в одном из мессенджеров с ранее ему не знакомым несовершеннолетним 2006 года рождения", убедил его за $150 "совершить преступление, предоставив инструкции о проведении диверсионных мероприятий".

"Несовершеннолетний для совершения указанных действий привлек своего знакомого сверстника, с которым они, прибыв на перегон станций "Марк-Лобня" Савеловского направления Московской железной дороги, и совершили поджог релейного шкафа", - говорится в сообщении.

Личности поджигателей были установлены следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области, УТ МВД по ЦФО.

МВД СКР Москва Марк Лобня ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В центре Грабаря заявили, что икона "Троица" находится в стабильном состоянии

В центре Грабаря заявили, что икона "Троица" находится в стабильном состоянии

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

Думе предложили расширить льготы вдов участников СВО на "фактические" семьи

Думе предложили расширить льготы вдов участников СВО на "фактические" семьи

В РСТ отметили, что россиянам стало несколько проще оформить шенгенскую визу

В РСТ отметили, что россиянам стало несколько проще оформить шенгенскую визу

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Дело" отметило увеличение сроков доставки контейнеров на Черном море и Балтике

Военные РФ за ночь сбили над территорией России 21 украинский дрон

Сеть "быстрых" зарядок для электрокаров в РФ хотят расширить до 65 регионов

Сеть "быстрых" зарядок для электрокаров в РФ хотят расширить до 65 регионов

БПЛА сбиты в Брянской, Калужской, Тульской областях и над морем у Севастополя

Минцифры предложило создать региональный сегмент биометрической системы в Москве

Минцифры предложило создать региональный сегмент биометрической системы в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });