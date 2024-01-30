В Москве двух подростков арестовали по делу о поджоге релейного шкафа

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве задержали и арестовали двух подростков 2006 года рождения по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Им предъявлены обвинения по статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК).

По версии следствия, не позднее 20 января некий сторонник ВСУ "в ходе переписки в одном из мессенджеров с ранее ему не знакомым несовершеннолетним 2006 года рождения", убедил его за $150 "совершить преступление, предоставив инструкции о проведении диверсионных мероприятий".

"Несовершеннолетний для совершения указанных действий привлек своего знакомого сверстника, с которым они, прибыв на перегон станций "Марк-Лобня" Савеловского направления Московской железной дороги, и совершили поджог релейного шкафа", - говорится в сообщении.

Личности поджигателей были установлены следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области, УТ МВД по ЦФО.