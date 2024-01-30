Переход на одну валюту с Белоруссией не обсуждается

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вопрос о единой валюте в Союзном государстве не стоит, заявил телеканалу "Россия 24" государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах и вопрос о единой валюте по сути дела не стоит", - сказал он.

По его словам, "стоит вопрос о совершенствовании товарооборота, совершенствовании правил обращения тех результатов промышленной политики, которые позволили снимать барьеры, не создавать ненужные конкурирующие производства, формировать единые производственные цепочки".

"В прежние годы вольно и невольно создавалась конкурентная среда близких групп товаров. Сегодня предполагается, что от этого мы будем принципиально уходить", - отметил Мезенцев.