Три беспилотника обезвредили в небе над Брянской областью

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотников на регион.

"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в телеграм-канале во вторник.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.