Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд".

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, орденом награждаются граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России; за высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующих повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции.

Кроме того, награда присваивается за большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития РФ и за эффективное решение социально значимых задач.