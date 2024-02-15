Путин поддержал предложение учредить госнаграду для трудовых династий

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, общаясь с рабочими "Уралвагонзавода", одобрил предложение учредить государственную награду для трудовых династий.

"Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила", - отреагировал он на предложение одного из рабочих.

Президент напомнил, что недавно в России были учреждены знак "За успехи в труде" и орден "За доблестный труд". "Но так, чтобы как-то развернуться в сторону трудовых династий, в голову мне не приходило. Идея хорошая", - сказал Путин.

Он пообещал поручить своей администрации и правительству продумать такое предложение.