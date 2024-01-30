Минцифры предложило создать региональный сегмент биометрической системы в Москве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предложило создать региональный сегмент Единой биометрической системы (ЕБС) в Москве для развития городских сервисов, работающих с использованием биометрии, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

В Минцифры пояснили журналистам, что региональный сегмент ЕБС будет способствовать развитию региональных сервисов, работающих с использованием биометрии. "Он позволит адаптировать систему под задачи и проекты региона", - отметили в министерстве.

В частности, биометрические данные из регионального сегмента ЕБС могут быть использованы для оплаты проезда на городском транспорте или оплаты парковки, прохода на территорию организаций или объектов культуры, в качестве второго фактора защиты при входе на городские сервисы и в других ситуациях, уточнили в Минцифры.

"Во всех случаях использование биометрии для получения услуг может быть исключительно добровольным. Регистрация (в ЕБС - ИФ.) возможна только с согласия гражданина", - подчеркнули в министерстве.

В Минцифры пояснили, что региональный сегмент - это часть ЕБС, к нему применяются те же требования безопасности, что и в целом к системе.

Зарегистрировать биометрию в региональном сегменте можно будет в городском приложении. Также пользователь сможет будет дать согласие на использование биометрии в региональных сервисах через мобильное приложение "Госуслуги Биометрия".

Удалить свои биометрические данные можно будет из городского приложения для регистрации биометрии или на портале Госуслуг в любой момент, уточняет Минцифры.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он подготовлен на основании обращения правительства Москвы.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.