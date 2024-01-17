В правительстве обещали поддержать экспорт российских IT-решений

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство в рамках национального проекта "Экономика данных" намерено проработать меры поддержки экспорта IT-решений отечественных компаний, в первую очередь на рынки ЕАЭС и СНГ, а также в страны БРИКС, сообщил на Дне цифровизации на выставке на ВДНХ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Не забываем, что мы не должны замыкаться только внутри рынка России. Мы отдельно будем прорабатывать помощь вам в экспансии ваших решений за рубежом, но прежде всего, конечно, у наших ближайших соседей - ЕАЭС, СНГ, БРИКС и так далее ", - сказал он, комментируя разрабатываемый нацпроект "Экономика данных", который сменит проект "Цифровая экономика".

В середине октября 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил журналистам, что министерство обсуждает возможность субсидирования предоставления "длинных" льготных кредитов для крупных зарубежных заказчиков отечественных IT-решений, но конкретных параметров пока нет.

"Для того, чтобы обсуждать реально какие-то льготные кредиты, мы должны понять, есть ли вообще объем продажи, у нас хотят покупать? Поэтому, скорее, мы сейчас тестируем, смотрим реальную заинтересованность. Абстрактно это очень сложно обсуждать. Будут сделки с какими-то нашими странами-партнерами, с крупными игроками, вот тогда мы уже будем пушить (от англ. push - толкать, продвигать - ИФ) их одну за одной, тогда поймем, условно, будем ли мы работать с этим", - сказал Шадаев.

Тогда в Минцифры никто с конкретными кейсами не обращался. Шадаев отметил, что при решении данного вопроса необходимо учитывать межстрановые и межправительственные соглашения и т.д.

На Дне цифровизации 17 января Чернышенко напомнил, что паспорта федеральных программ в рамках нацпроекта "Экономика данных" необходимо сформировать до 1 июля.

"Мы ожидаем, что благодаря этому нацпроекту выручка ТОП-100 компаний увеличится, как минимум, в 2,5 раза, есть, за что бороться, во что инвестировать акционерам уважаемым, и достигнет 5,3 трлн рублей. Очень большой кусок экономики. За него стоит побороться. Уверен, что здоровая конкуренция тоже будет приводить к результату", - сказал вице-премьер.

Кроме того, по его словам, разработчики нацпроекта рассчитывают, что благодаря ему до 2030 года "ВВП вырастет на 11,2 трлн рублей только за счет технологий искусственного интеллекта". "А гражданам, как мы предполагаем, будет доступно в 3,5 раза больше госуслуг в режиме онлайн", - сказал Чернышенко.