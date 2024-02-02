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На уроках труда в школах девочек и мальчиков не будут делить на разные группы

Школы сами смогут принимать решение, в том числе с учетом традиций разных регионов

На уроках труда в школах девочек и мальчиков не будут делить на разные группы
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На новых уроках труда в школах не будет деления на подгруппы по полам, чтобы не ущемлять права тех, кто захочет учиться на другом модуле, сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Самое важное, учитывать возможность изучения модулей всеми желающими. (...) В случае, если есть потребность, чтобы научились готовить или обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион, и мальчики тоже, то такая возможность должна у них быть", - сказала Васильева во время круглого стола комитета по просвещению в пятницу.

Она подчеркнула, что школа вправе сама распределять на группы.

"Деление классов на подгруппы у нас определено санитарными нормами и правилами. Деление на подгруппы осуществляется по запросу самой образовательной организации и это, как правило, решается с родительским сообществом", - пояснила Васильева.

В свою очередь глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что необходимо учитывать традиции регионов при распределении учеников по половым группам.

"А там точно знают, как должно быть. Для того, чтобы когда ребенок вырастет, то в семье мог выбрать, что ему будет нужно. Где-то нужно, где-то будут учиться готовить мальчики, а где-то нет, где-то не захотят и скажут, что мы лучше будем работать инструментами, учиться столярному делу и так далее", - сказала Казакова.

По мнению Казаковой, это очень хорошая тема для обсуждения.

"Наши традиционные ценности безусловно должны учитываться в нашей образовательной системе", - сказала она.

В Минпросвещения называли одними из важнейших изменений в новых уроках труда расширение модуля, связанного с черчением и основами графической грамоты, а также расширение модуля "Робототехника" в части БПЛА. Кроме того, в каждый модуль включена профориентационная тема.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Минпросвещения РФ
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