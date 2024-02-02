Минпромторг заявил о росте доли российских лекарств до 63% по итогам 2023 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доля отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке выросла на 2% с 2014 года и составила 63% по итогам 2023 года. Об этом сообщила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.

"В 2014 году доля лекарственных препаратов на фармрынке составляла 61% в натуральном и 25% в денежном (выражении). И параллельно на стабильно растущем рынке нам удалось не только сохранить, но и увеличить долю отечественных препаратов, и по итогам 2023 года она составляет 63% и 36,7% соответственно", - сказала Приезжева в пятницу в рамках Дня здоровья на Международной выставке-форуме "Россия".

По ее словам, на текущий момент производство лекарственных препаратов появилось во всех федеральных округах России. Прирост объёма в производстве лекарственных препаратов с 2008 года составил 406% в денежном выражении.

Замминистра также отметила, что объем фармацевтического рынка РФ с 2014 года вырос в 2,5 раза в денежном выражении. Объем государственных закупок вырос более чем в три раза.

Кроме того, объем производства медицинских изделий внутри страны демонстрирует положительную динамику. По итогам 2022 года это почти 22% по сравнению с 2021 годом; в 2023 году по отношению к предыдущему году – это 13%.