Мишустин призвал увеличить долю российских лекарств на рынке до 70% к 2030 году

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшие семь лет доля российских препаратов на отечественном рынке должна увеличиться почти до 70%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства и сообщает, что утвержден план реализации стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года.

По словам премьер-министра, принимаемые меры нацелены на увеличение объемов собственного производства лекарств.

План предусматривает 40 различных мероприятий. Так, к июлю 2024 года планируется представить предложения по разработке технологий, позволяющих на ранних этапах оценивать перспективы производства того или иного лекарственного препарата. Они, в том числе, будут учитывать потребности учреждений здравоохранения в новых препаратах.

Планируется, что в апреле 2025 года российская продукция из перечня стратегически значимых лекарственных препаратов получит приоритет при проведении государственных и муниципальных закупок. Для этого производителям необходимо обеспечить на территории России или стран Евразийского экономического союза все стадии их производства.

Отмечается, что разработка новых мер поддержки предприятий отрасли будет идти на основе анализа уже действующих решений. Минпромторгу, Минфину, Минобрнауки, Минздраву и Минэкономразвития предстоит провести анализ достаточности налоговых льгот. В качестве дополнительных механизмов планируется задействовать субсидирование расходов на разработку и исследование по ключевым компетенциям, направлениям и технологиям фармацевтической отрасли, грантовую поддержку доклинических и клинических исследований востребованных лекарственных препаратов.

Еще одним направлением работы является создание правовой основы для появления договоров о целевом обучении за счёт бюджета. Их абитуриенты смогут заключать с фармацевтическими предприятиями. Это даст возможность для последующего притока в отрасль квалифицированных кадров. Минобрнауки, Минздрав, Минпромторг и региональные власти должны представить соответствующие предложения к июню 2024 года.