РФ выразила протест Эстонии из-за планов перезахоронить останки советских солдат

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамёльдер в пятницу вызвана в МИД России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "это деяние не останется без ответа".