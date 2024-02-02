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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

РФ выразила протест Эстонии из-за планов перезахоронить останки советских солдат

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамёльдер в пятницу вызвана в МИД России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "это деяние не останется без ответа".

МИД РФ Эстония Мария Захарова
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