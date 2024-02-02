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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Москва выступила против коллективного наказания палестинцев за теракты 7 октября

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Террористическая атака 7 октября 2023 г. на гражданское население Израиля заслуживает всяческого осуждения, однако она не может и не должна становиться предлогом для коллективного наказания миллионов палестинцев с растущими угрозами региональной дестабилизации, считают в российском МИД.

Эта позиция приводится в сообщении о встречи замглавы ведомства Сергея Вершинина и посла Израиля в Москве Симоны Гальперин. Стороны обсуждали события в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

Вершинин выступил за срочное прекращение огня, обеспечение "безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся", а также за "безальтернативность политического решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе с центральным элементом - двугосударственное решение".

Хроника 07 октября 2023 года – 02 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа МИД Израиль Сергей Вершинин Симона Гальперин
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