До 11 человек увеличилось число погибших после обстрела ВСУ Лисичанска

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - До 11 человек выросло количество погибших в результате обрушения двухэтажного дома в Лисичанске из-за обстрела ВСУ, еще десять человек переданы медикам сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"На данный момент сотрудниками МЧС России спасено и передано медикам 10 человек. К сожалению, 11 человек погибли", - говорится в сообщении.

Там отметили, что поисково-спасательная операция в Лисичанске продолжается. "Работы по поиску и спасению людей будут проводиться и ночью", - добавили в ведомстве.

Ранее в субботу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В правительстве ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталью Пащенко сообщили, что число погибших в результате удара ВСУ, по последним данным, возросло до восьми. Десять человек получили ранения, еще около десяти человек обнаружены под завалами.