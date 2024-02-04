Посол ОАЭ заявил о растущем влиянии страны в вопросах укрепления принципов мира

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Во Всемирный день общечеловеческого братства посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер пожелал мира всем народам, безопасности и стабильности, что будет способствовать достижению целей этого документа.

Учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе ОАЭ, Королевства Бахрейн, Арабской Республики Египет и Королевства Саудовская Аравия Всемирный день общечеловеческого братства отмечается с 2021 года каждое 4 февраля.

В своей статье, написанной по этому случаю, посол Аль-Джабер напомнил, что этот день нацелен на укрепление толерантности и единства между людьми, продвижение ценностей сосуществования и взаимопонимания.

"Всемирный день человеческого братства является воплощением принципов и ценностей, отраженных в Документе об общечеловеческом братстве, а также призывает к продолжению поиска передовых практик, содействующих установлению более мирного порядка на Земле", - пишет в своей статье посол ОАЭ.

Он отмечает, что в этот день международное сообщество "также отмечает историческое событие - встречу, состоявшуюся при поддержке Его Высочества шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахаяна, президента ОАЭ, между доктором Ахмадом Аль-Таийбом, верховным имамом Аль-Азхара и папой Франциском, главой римско-католической церкви, 4 февраля 2019 года в Абу-Даби". Тогда, напоминает посол ОАЭ, состоялось подписание Документа об общечеловеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования.

"Данное событие подчеркивает растущее влияние ОАЭ в вопросах укрепления принципов мира, расширения усилий ООН в деле продвижения терпимости и сосуществования. Свидетельством этому также является то, что Абу-Даби - столица ОАЭ - возглавляет список ведущих мировых центров влияния в этой области. Кроме того, усилия ОАЭ по укреплению общечеловеческого братства между разными народами и религиями получили признание и высокую оценку представителей ООН на самом высоком уровне", - говорится в статье высокопоставленного дипломата.

"Всемирный день общечеловеческого братства еще раз подтверждает ценный вклад, внесенный народами, представляющими разные религии и вероисповедания, важность роли образования в укреплении толерантности и искоренении дискриминации на основе религии или убеждений, приветствует все международные, региональные, национальные и местные инициативы и усилия, которые прилагают религиозные лидеры для укрепления диалога между конфессиями и культурами", - пишет посол Аль-Джабер.

Он подчеркнул, что "ОАЭ прилагают большие усилия по укреплению принципов и ценностей, закрепленных в Документе об общечеловеческом братстве, и продолжают поиск наилучших путей для установления более безопасного мира".

Так, пишет Аль-Джабер, в рамках своих усилий в данном направлении ОАЭ учредили премию Заида "Человеческое братство": "Это независимая международная премия, которая присуждается Высшим советом общечеловеческого братства, и вручается во Всемирный день общечеловеческого братства в качестве высокой оценки усилий отдельных лиц, организаций и учреждений, внесших существенный вклад в развитие человечества и укрепления мирного сосуществования в обществах. Премия была названа в честь ныне покойного шейха Заида бин Султана Аль Нахаяна, правителя Абу-Даби, основателя ОАЭ, в знак уважения и олицетворения скромности и гуманизма, которыми он славился на протяжении своей истории, к проявлению которых призывает премия".

"ОАЭ соорудили Дом семьи Авраама на острове Саадият, представляющий собой центр культуры, расположенный в самом центре эмирата Абу-Даби в ОАЭ, уникальный символ взаимопонимания, гармоничного сосуществования и мира между последователями религий и людьми доброй воли. В Доме семьи Авраама находятся мечеть, церковь, синагога и учебный центр, а его архитектура отражает общие ценности, объединяющие ислам, христианство и иудаизм", - продолжает посол Аль-Джабер.

"Он также является прочной платформой, мотивирующей к взаимопониманию и принятию между людьми с добрыми намерениями, а началом его вдохновляющей концепции является Документ об общечеловеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования. Этот памятник цивилизаций является местом обучения, диалога и поклонения, его двери открыты для всех желающих, что в свою очередь отражает веру ОАЭ в важность продвижения ценностей толерантности и гостеприимства. Посетители получают возможность ознакомиться с проводимыми там религиозными обрядами и ритуалами, совершить богослужение во всех местах поклонения", - отмечает посол.

В статье Аль-Джабер пишет, что Высший совет общечеловеческого братства также запустил программу "Общечеловеческого братство для образования и лидерства во имя мира" как всемирное молодежное движение, посвященное укреплению ценностей и практик общечеловеческого братства между молодежью во всем мире: "Несмотря на различия наших культур, обычий и идентичности мы все преследуем одну высокую цель – жить вместе как одна семья".

В завершение он отмечает, что ОАЭ "следуя курсу ныне покойного основателя государства, с успехом продемонстрировали вдохновляющий опыт в вопросах толерантности, установления партнерства во имя блага и сотрудничества между обществами, оказания помощи нуждающимся без дискриминации по признакам цвета кожи, этнического происхождения или религии".

"ОАЭ взяли Документ об общечеловеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования за основу многих инициатив и программ, запущенных в стране и за рубежом в рамках разных платформ и собраний для укрепления ценностей терпимости и продвижения концепции мирного сосуществования и международного сотрудничества", - резюмирует посол ОАЭ в РФ.