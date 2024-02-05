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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Система ПВО уничтожила еще один украинский беспилотник над Брянской областью

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в воскресенье система противовоздушной обороны уничтожила третий по счету украинский беспилотник самолетного типа над территорией Выгоничского района.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Ранее он сообщил об уничтожении системой ПВО двух дронов над территорией региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Выгоничский район Брянская область
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