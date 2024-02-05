Система ПВО уничтожила еще один украинский беспилотник над Брянской областью

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в воскресенье система противовоздушной обороны уничтожила третий по счету украинский беспилотник самолетного типа над территорией Выгоничского района.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Ранее он сообщил об уничтожении системой ПВО двух дронов над территорией региона.