Дискуссия об изменении налоговой системы отложена до завершения выборов президента

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский бизнес рассчитывает возобновить обсуждение изменений в налоговую систему с правительством и законодателями после проведения выборов президента РФ. Невозможность вести продуктивную дискуссию по этому вопросу до избрания главы государства и назначения членов кабмина повлияла на перенос съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на апрель, сообщил глава объединения Александр Шохин.

"Одна из причин того, почему мы считаем важным проводить встречу с президентом и с ключевыми членами правительства после выборов, поскольку мы понимаем, что до 17 марта никто из членов правительства и депутатов Думы не будет обсуждать с нами перспективы изменения налоговой системы. Хотелось бы откровенного разговора, а это лучше делать после выборов: известно, что правительство не один раз говорило, что до выборов они эту тему поднимать не будут, а она ключевой является для бизнеса. И мы рассчитываем здесь, действительно, на открытый, откровенный, конструктивный диалог", - сказал Шохин на пресс-конференции в преддверии проведения форумов "Недели российского бизнеса".

На прошлой неделе РСПП сообщил, что перенес съезд с 15 февраля на первую половину апреля 2024 года "по согласованию с администрацией президента РФ с учетом важности системного обсуждения новых национальных проектов, подготовка которых активно ведется в настоящее время, а также ключевых стратегических целей и задач развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года".

Новую дату Шохин называть не стал, отметив лишь, что провести съезд РСПП предполагается, как и годом ранее, в Московском международном доме музыки.

Выборы президента РФ назначены на 15-17 марта.

В диалоге с вновь избранными властями бизнес по-прежнему будет настаивать на предсказуемости налоговой системы. Шохин напомнил о предложении РСПП, сделанном ещё в конце 2022 года в период обсуждения windfall tax и заключающемся в повышении налога на прибыль вместо проведения малопредсказуемых разовых изъятий. "Мы тогда предложили: давайте вводить повышенный налог на прибыль. Вот вы хотите собрать 300 млрд рублей дополнительного дохода (такую сумму заявил Минфин как целевой размер выплат по windfall tax - ИФ). Это 0,5% налога на прибыль. Давайте увеличим налог на прибыль на полпроцента. Формула: прибыль есть - ты платишь, прибыли нет - ты не платишь", - сказал он, добавив, что "в итоге тема стала звучать несколько иначе - бизнес предлагает повысить налоги".

"Мы не предлагаем повысить налоги, мы предлагаем в случае принятия решения об увеличении фискальной нагрузки использовать те инструменты, которые бизнесу понятны", - подчеркнул глава РСПП.

В условиях неопределенности потребность бизнеса в диалоге с правительством возросла, отметил он. "Требования к диалогу бизнеса и власти у нас меняются в этой связи, вернее, они прежние, но сейчас они должны жёстче, наверное, звучать", - сказал Шохин.