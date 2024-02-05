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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины составили до 260 военнослужащих и пять автомобилей.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой народной республики", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что отражены две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка (ДНР).

По данным ведомства, потери украинской армии составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терны (ДНР) и Синьковка Харьковской области", - сказали военные.

В министерстве заявили, что потери армии Украины составили до 130 военнослужащих и два пикапа.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией отражена атака штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери украинской армии составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, полевой склад артиллерийских боеприпасов.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области", - сказали военные.

"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 35 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-30", - заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Золотая Балка Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.

По словам военных, потери украинской армии на данном направлении составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

ДНР ВСУ Украина Минобороны
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