Правительство поддержало сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало положительный отзыв на депутатский законопроект, который обязует торговые сети в два раза сократить срок оплаты скоропортящихся товаров, и предлагает ввести норму с 1 сентября 2024 года.

Отзыв правительства РФ на законопроект (№243186-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно закону о торговле, сети обязаны произвести оплату производителям не позднее 8 рабочих дней со дня отгрузки товара со сроком годности до 10 дней. Предлагается для продуктов со сроком годности до 5 дней ввести оплату не позднее 4 рабочих дней, а для продуктов со сроком годности от 6 до 9 дней - не позднее 8 рабочих дней.

Норма о том, что для товаров со сроком годности от 10 до 30 дней оплата производится до 25 рабочих дней, а для товаров со сроком годности свыше 30 дней - до 40 рабочих дней, остается неизменной. При этом законопроект вводит норму о сокращении до 10 календарных дней сроков оплаты всех продовольственных товаров, включенных в установленный правительством РФ перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, вне зависимости от их сроков годности.

"Предлагаемое законопроектом сокращение сроков оплаты по договорам поставки продовольственных товаров позволит оказать поддержку производителям скоропортящихся, в том числе социально значимых, продовольственных товаров, преодолеть волатильность условий ведения бизнеса (рост себестоимости, кассовые разрывы), сохранить бизнес в целом", - говорится в заключении правительства. Предложение о сокращении с 8 до 4 рабочих дней сроков оплаты продовольственных товаров, на которые срок годности установлен 5 дней и менее, правительством поддерживается.

"Вместе с тем сокращение сроков оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости вне зависимости от сроков их годности требует дополнительной проработки", - говорится в заключении. Правительство предлагает предварительно определить виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, для которых такое сокращение сроков оплаты целесообразно и не создаст рисков сокращения их предложения. "Кроме того, в целях адаптации хозяйствующих субъектов к новым регуляторным условиям, в том числе для перезаключения договоров поставки продовольственных товаров, в законопроекте следует предусмотреть переходный период его вступления в силу не ранее чем с 1 сентября 2024 г.", - говорится в заключении правительства. Ранее предполагалось, что законопроект вступит в силу со дня официального опубликования.

Положительное заключение на законопроект вынес и комитет по аграрным вопросам. Для вынесения законопроекта на рассмотрение парламента необходимо заключение профильного комитета Госдумы - по промышленности и торговле.