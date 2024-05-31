Комитет ГД поддержал сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал принять в первом чтении депутатский законопроект, который обязует торговые сети в два раза сократить срок оплаты скоропортящихся товаров, норма может быть введена 1 сентября 2024 г.

Законопроект № 243186-8 был внесен в парламент в ноябре 2022 г., авторы - группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Согласно закону о торговле, сети обязаны произвести оплату производителям не позднее 8 рабочих дней со дня отгрузки товара со сроком годности до 10 дней. Законопроект предлагает для продуктов со сроком годности до 5 дней ввести оплату не позднее 4 рабочих дней, а для продуктов со сроком годности от 6 до 9 дней - не позднее 8 рабочих дней.

Норма о том, что для товаров со сроком годности от 10 до 30 дней оплата производится до 25 рабочих дней, а для товаров со сроком годности свыше 30 дней - до 40 рабочих дней, остается неизменной. При этом законопроект вводит норму о сокращении до 10 календарных дней сроков оплаты всех продовольственных товаров, включенных в установленный правительством РФ перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, вне зависимости от их сроков годности.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле, который является профильным по данному законопроекту, документ поддержал, при этом предложив ряд доработок ко второму чтению. По мнению комитета, необходимо учитывать, что перечень социально-значимых товаров правительства включает в себя не отдельные товары, а виды продовольственных товаров: говядину, свинину, баранину, яйца, сахар, соль, чай.

"В каждом виде отдельные товары имеют не только различный ценовой диапазон, состав и качество, но и различные сроки годности", - говорится в заключении.

Комитет считает, что полностью ориентироваться на перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров при определении сроков оплаты поставленной продукции представляется недостаточно обоснованным.

Ранее правительство в своем заключении на законопроект также предложило предварительно определить виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, для которых сокращение сроков оплаты целесообразно и не создаст рисков сокращения предложения.

"Кроме того, в целях адаптации хозяйствующих субъектов к новым регуляторным условиям, в том числе для перезаключения договоров поставки продовольственных товаров, в законопроекте следует предусмотреть переходный период его вступления в силу не ранее чем с 1 сентября 2024 г.", - говорилось в заключении правительства.

Положительное заключение на законопроект вынес и комитет по аграрным вопросам.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 18 июня.