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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Комитет Совета Федерации будет контролировать сроки сдачи российских самолетов

Комитет Совета Федерации будет контролировать сроки сдачи российских самолетов
Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по экономической политике, который возглавляет Андрей Кутепов, вести контроль сроков строительства гражданских самолетов, обозначенных в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года.

"Есть программа, есть решение - я предлагаю включить в наше постановление поручение комитету по экономической политике постоянного мониторинга и контроля, как будет реализовываться эта комплексная программа по строительству нового авиапарка. И докладывать верхней палате, чтобы все знали, что вот эту тему будет контролировать палата регионов. Потому что нужны новые самолеты отечественные", - сказала Матвиенко в ходе "правительственного часа" в Совфеде после выступления главы Минтранса Виталия Савельева.

В рамках комплексной программы в 2024-2030 гг. должно быть построено более тысячи самолетов, напомнила глава Совфеда.

"Коллеги, давайте так: мы много раз слышали, что столько-то самолетов в такие-то годы... можно сколько угодно ругать Минтранс или наши авиакомпании - но если нет самолетов, так за что их ругать? - заявила Матвиенко. - Я не специалист-авиатор, я просто знаю: есть поручение президента, есть программа, определено количество самолетов - они должны быть построены и переданы нашим авиакомпаниям".

"Кутепов, с вас будет самый строгий спрос", - обратилась она к главе комитета по экономполитике.

Предприятия российского авиапрома объединяет входящее в "Ростех" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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