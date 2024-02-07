Депутаты предложили разрешить россиянам есть продукты в магазинах до их оплаты

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет право граждан на поедание продовольствия в магазинах, но только если товар был упакован, а затем оплачен.

Документ № 545945-8 в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Потребитель вправе до оплаты продовольственного товара употребить такой товар на территории продавца (торговый зал) при условии наличия индивидуальной упаковки у товара, точной стоимости за единицу товара и с последующей обязательной оплатой товара потребителем через кассу продавца до момента выхода потребителя с территории продавца (торгового зала)", - говорится в поправках в закон о защите прав потребителей.

"Взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве", - считают авторы.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас законодательство не содержит ни прямого запрета, ни разрешения на поедание товара в торговом зале. Предложение к продаже продовольственных товаров является договором публичной оферты, где в качестве условий договора имеется описание товара, срок годности, цена.

"Согласно п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса право собственности на вещь возникает у приобретателя с момента ее фактической передачи. Таким образом, покупатель, беря товар с полки, выражает своими конклюдентными действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе продавца. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что и с товаром потребитель может производить любые действия, обязанность по оплате такого товара не снимается с потребителя", - говорится в пояснительных материалах.

По мнению авторов, неоднозначность законодательных норм нуждается в уточнении, поскольку порождает конфликтные ситуации между потребителями и службами безопасности торговых точек.