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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

ЦИК РФ предложит разрешить сбор подписей дистанционно на федеральных выборах

ЦИК РФ предложит разрешить сбор подписей дистанционно на федеральных выборах
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком России по итогам президентской кампании предложит законодателям разрешить сбор подписей дистанционно через портал Госуслуг на федеральных выборах, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы по итогам этой кампании точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое - разрешить сбор подписей дистанционно через портал Госуслуг, уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном, то есть не менее 50%", - сказала Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, второе предложение - законодательно уточнить момент, с которого лицо приобретает статус кандидата на выборах, чтобы не девальвировать этот статус.

Кроме того, по словам Памфиловой, необходимо точечно привести к единообразию закон по поводу процедуры регистрации.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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