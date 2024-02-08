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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Досрочное голосование в Запорожской области начнется 25 февраля, в Херсонской - 27 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На президентских выборах досрочное голосование в Запорожской области начнется 25 февраля, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

"Избирательная комиссия Запорожской области приняла решение о проведении на территории области досрочного голосования. Оно начнется с 25 февраля", - сказала она.

Первыми в голосовании будут участвовать жители населенных пунктов, которые расположены в удаленных и труднодоступных территориях, приближенных к линии боевого соприкосновения. Досрочное голосование предполагает, что члены избиркома придут к избирателям на дом с бюллетенями и урнами.

В Херсонской области досрочное голосование начнется 27 февраля, сообщил телеграм-канал областного избиркома.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта.

Херсонская область Запорожская область Галина Катющенко
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