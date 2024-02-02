Минобороны обдумывает организацию голосования за президента для участников СВО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны уделяет особое внимание обеспечению возможности для участников специальной военной операции проголосовать на выборах президента, заявил на селекторном совещании глава ведомства Сергей Шойгу.

"Это событие станет самым значимым в политической жизни в 2024 году. Впервые голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта. Подготовка к нему вступила в завершающую фазу. Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала вооруженных сил", - сказал он.

"Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции. Сегодня обсудим, как идет подготовка к участию военного электората в выборной кампании", - добавил министр.