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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Спасатели ликвидировали пожар на территории Ильского НПЗ на Кубани

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло сегодня ночью на территории Ильского НПЗ (Краснодарский край), сообщает оперштаб Кубани в своем телеграм-канале в пятницу.

"В районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону "Интерфаксу" уточнили, что полностью пожар был ликвидирован в 4:08 по Москве.

Причины происшествия будут установлены.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) занимается приемом, хранением, переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

Ранее сообщалось, что 31 мая 2023 года на территорию Ильского НПЗ упал беспилотник.

МЧС России Краснодарский край
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