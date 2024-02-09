Шойгу отметил наступательные действия на большинстве направлений СВО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу проверил пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск, проинспектировал работу штаба группировки войск прикрытия госграницы РФ и провел совещание в штабе объединенной группировки в зоне СВО на Украине.

В пункте управления одного из объединений группировки "Запад" министру обороны РФ сделали доклады командующий войсками ЗВО и командующие объединений о текущей обстановке и планах дальнейших действий, говорится в сообщении министерства.

Шойгу поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, в результате которого продолжается улучшение положения группировки по переднему краю, заявили в военном ведомстве.

Группировка "Запад" выполняет задачи на купянском направлении специальной военной операции на Украине.

В Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обратил особое внимание командующих и командиров на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач.

"Командующий группировкой "Западная" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе военного ведомства о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника", - говорится в сообщении.

"Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров - активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия госграницы РФ. Ему сделали доклады командующий группировкой, начальник главного штаба сухопутных войск, представители погрануправления ФСБ и Росгвардии по организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий.

"Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск в зоне СВО на Украине, он отметил, что российские подразделения ведут успешные наступательные действия на большинстве направлений.

В совещании принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, следует из видео, которое распространило Минобороны России.

На совещании Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению войсками боевых задач на операционных направлениях, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей", - сказано в сообщении.

Министру представили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении, а также склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении и гаубицы М777 производства США в районе Часова Яра в ДНР.

"Министр обороны РФ поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции", - говорится в сообщении.