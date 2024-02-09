Минобороны РФ заявило об уничтожении 19 украинских дронов в ночь на пятницу

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 19 украинских БПЛА самолетного типа, которые пытались нанести удар по объектам на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в сообщении военного ведомства в пятницу.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков, "сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса" в регионе. По его словам, пострадавших нет.