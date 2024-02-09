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Суд удовлетворил иск "Роснефтефлота" к подразделению норвежской Wilhelmsen

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск АО "Роснефтефлот" к нидерландскому подразделению норвежской группы Wilhelmsen на $50 тысяч, сообщается в материалах дела.

"На основании изложенного, суд считает, что требования истца о взыскании с ответчика задолженности за оказанные услуги, процентов за пользование чужими денежными средствами (...) являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме", - говорится в мотивировочной части решения суда.

Согласно материал дела, АО "Роснефтефлот" обратилось с иском к Wilhelmsen Port Services Rotterdam B.V. о взыскании $48 тысяч задолженности за оплату услуг в морском торговом порту Усть-Луга (Ленинградская область) и уплате процентов на сумму долга.

Услуги по швартовке и отшвартовке, а также буксирному сопровождению судов Breiviken и Minerva Leo истец по заказу ответчика оказал в конце января 2022 года. Суд также установил, что Wilhelmsen Port Services Rotterdam B.V. в январе и феврале того же года уведомила истца, что осуществит оплату за услуги самостоятельно, без привлечения местных морских агентов в России.

"При этом электронным письмом от 15 апреля 2022 года ответчик сообщил истцу, что не сможет оплатить услуги истца вследствие возможного нарушения санкций, введенных Европейским союзом в отношении России", - говорится в мотивировочной части.

Уже в августе 2022 года ответчик после получения претензии с целью урегулирования спорной ситуации подтвердил наличие задолженности, но вновь указал на невозможность осуществления оплаты в долларах США из-за санкций ЕС.

Впоследствии "Роснефтефлот" предложил ответчику альтернативные способы оплаты задолженности в евро через банки, которые не затронули санкции ЕС, но ответчик не воспользовался данными вариантами и не оплатил оказанные ранее услуги.

"Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд", - отмечается в материалах дела.

Помимо задолженности в $48 тысяч и уплаты процентов на сумму долга, суд также взыскал с ответчика 8,4 тысячи рублей за отправку почтой процессуальных документов и 38 тысяч рублей в качестве возмещения судебных расходов по уплате госпошлины. Еще 8 тысяч рублей в доход бюджета государства суд решил взыскать с Wilhelmsen Port Services Rotterdam B.V. в качестве пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде.

Как сообщает сайт "Роснефтефлота", компания осуществляет перевозку нефти и нефтепродуктов морским и речным транспортом.

Роснефтефлот Усть-Луга Wilhelmsen Норвегия Ленинградская область
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